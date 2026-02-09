Torna in viaggio il Treno del Ricordo Abodi | Un progetto civico nel segno dell’identità nazionale Si parte da Trieste

Da Trieste a Roma, il Treno del Ricordo torna in viaggio. Dal 10 febbraio al primo marzo, il treno percorrerà l’Italia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Abodi ha definito l’iniziativa un progetto civico che rafforza l’identità nazionale, mantenendo vivo il ricordo di eventi che hanno segnato la storia italiana.

Torna a viaggiare il "Treno del ricordo" che dal 10 febbraio al primo marzo percorrerà l'Italia per celebrare il " Giorno del ricordo", istituito con la legge numero 92 del 30 marzo 2004. Con una mostra itinerante allestita su un treno storico, messo a disposizione dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e da Fondazione Ferrovie dello Stato, l'iniziativa ripercorre idealmente il viaggio compiuto all'epoca dagli esuli istriani, fiumani e dalmati per raggiungere i vari campi profughi sul territorio nazionale, da Nord a Sud. Il progetto racconta la storia di centinaia di migliaia di italiani che scelsero di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità.

