Cmd torna italiana Carrino Dac | Scelta controcorrente nel segno dell’identità e della competitività

Il ritorno di Cmd Spa alla piena proprietà italiana rappresenta un segnale importante per il Dac-Distretto Aerospaziale della Campania. Questa scelta, fatta dai fondatori Giorgio e Mariano Negri, rafforza l’identità locale e la competitività nel settore delle tecnologie avanzate per la propulsione. Un passo che sottolinea l’impegno nel mantenere e valorizzare le competenze italiane in un settore strategico per l’innovazione e lo sviluppo industriale.

Il Dac-Distretto Aerospaziale della Campania accoglie con particolare soddisfazione il ritorno alla piena proprietà italiana di Cmd Spa, azienda campana di eccellenza nella progettazione e prototipazione di tecnologie avanzate per la propulsione, riacquistata dai fondatori Giorgio e Mariano Negri dalla multinazionale cinese Loncin Motor Co. Ltd., entrata nel capitale nel 2017 a supporto dell'espansione internazionale dell'impresa. L'operazione rappresenta un segnale forte e controcorrente nel panorama industriale attuale, riaffermando il valore della proprietà imprenditoriale italiana come leva strategica per l'innovazione, la competitività e la credibilità sui mercati globali.

