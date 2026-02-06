Torna il Carnevale Pellezzanese | il programma dell' edizione 2026

A Pellezzano riparte il Carnevale Pellezzanese 2026. La festa torna quest'anno con un programma ricco di eventi e sfilate. Il Comune ha lavorato con le associazioni locali e la Pro Loco per organizzare una manifestazione che coinvolga tutta la comunità, dai più giovani agli anziani. La prima sfilata è prevista tra poche settimane, e i cittadini sono già in fermento.

A Pellezzano torna il Carnevale Pellezzanese 2026, rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, il Forum dei Giovani e le associazioni locali. La manifestazione si svolgerà dal 6 al 17 febbraio. Il programma si apre venerdì 6 febbraio alle ore 19:30.

