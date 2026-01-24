Tutte le sfilate di carri allegorici in programma al Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia 2026 riporta in scena le tradizionali sfilate dei carri allegorici, un momento caratteristico e molto atteso dell’evento. Il Comune di Venezia conferma la ripresa di questa tradizione, offrendo ai visitatori un’occasione per ammirare creazioni artistiche e colorate che animano le vie della città. Queste sfilate rappresentano un elemento fondamentale del Carnevale, combinando storia, arte e cultura in un’atmosfera unica.

Parate diffuse in tutto il territorio comunale. Il calendario degli eventi Il Comune di Venezia festeggia il Carnevale 2026 con il ritorno di uno dei suoi appuntamenti più amati, le sfilate dei carri allegorici. Calli e campi, strade e piazze di tutto il territorio cittadino, dalla laguna alla terraferma, saranno animati da un ricco programma di spettacolari parate e figuranti in maschera. Per il quarto anno consecutivo - la prima edizione fece registrare oltre 40mila presenza lungo le vie cittadine - torna la sfilata dei carri allegorici in maschera in centro a Mestre in occasione del Carnevale di Venezia.

Colleferro. Pronto il programma per le sfilate del Carnevale 2026. Entro il 6 Febbraio possono iscriversi le scuole, i carri allegorici, i gruppi mascherati…È stato definito il programma delle sfilate del Carnevale 2026 a Colleferro.

I carri allegorici protagonisti al Lido di Venezia per il Carnevale 2026I carri allegorici tornano al Lido di Venezia per il Carnevale 2026.

Accanto alle sfilate, il calendario prevede anche una Festa dei Bambini (giovedì 12 febbraio) e una Festa dei Nonni (sabato 14 febbraio), a dimostrazione di un Carnevale pensato davvero per tutte le generazioni #velletri #castelliromani #carnevale Carnevale - facebook.com facebook

