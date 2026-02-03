Pieraccioni la gag ‘contro’ Carlo Conti a Sanremo | Topo Gigio Sandokan manca solo…

Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello si sono divertiti a prendere in giro Carlo Conti durante l’ultima edizione di Sanremo. La battuta di Pieraccioni ha fatto sorridere il pubblico: “Topo Gigio, Sandokan, manca solo...”. I due attori tornano a scherzare sul conduttore toscano, senza cattiveria, ma con simpatia, come ormai è consuetudine.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.