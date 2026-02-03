Pieraccioni la gag ‘contro’ Carlo Conti a Sanremo | Topo Gigio Sandokan manca solo…
Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello si sono divertiti a prendere in giro Carlo Conti durante l’ultima edizione di Sanremo. La battuta di Pieraccioni ha fatto sorridere il pubblico: “Topo Gigio, Sandokan, manca solo...”. I due attori tornano a scherzare sul conduttore toscano, senza cattiveria, ma con simpatia, come ormai è consuetudine.
(Adnkronos) – Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello tornano a prendersi bonariamente gioco di Carlo Conti. Con un video condiviso sui social, l'attore toscano mette in scena una gag telefonica con Panariello, prendendo di mira il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026. Con il suo inconfondibile accento, Pieraccioni commenta le scelte di Conti: "Eh . L'articolo Pieraccioni, la gag ‘contro’ Carlo Conti a Sanremo: “Topo Gigio, Sandokan, manca solo.” proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Pieraccioni Gag
Chi vince lo Zecchino d’Oro 2025? La finalissima con Carlo Conti, Topo Gigio e il Piccolo Coro
Topo Gigio per la prima volta a teatro: nasce “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour”
Topo Gigio, il celebre personaggio italiano amatissimo sin dagli anni Sessanta, debutta per la prima volta a teatro con lo spettacolo
Ultime notizie su Pieraccioni Gag
Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia Sandokan, Leonardo Pieraccioni reagisce cosìNonostante manchino solo più poche settimane a Sanremo 2026, Carlo Conti sta continuando a svelare le novità sul festival con il contagocce. L’ultimo annuncio, però, ha generato inaspettatamente la re ... rds.it
#Fiorello fa ascoltare a #LaPennicanza la canzone di #Briga scartata da #CarloConti per #Sanremo e gli fa i complimenti Fiorello, nonostante abbia detto di non voler attaccare Carlo Conti perché aveva tante canzoni da ascoltare e poche da scegliere, ha fatt - facebook.com facebook
Can Yaman sarà co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. L’attore, volto amatissimo dal pubblico Rai dopo Sandokan, debutta così sul palco dell’Ariston x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.