Tony Valicenti muore mentre va al lavoro | i colleghi organizzano una raccolta fondi

Questa mattina, i colleghi di Tony Valicenti hanno deciso di organizzare una raccolta fondi dopo la sua morte improvvisa. Giovedì 5 febbraio, come ogni giorno, Tony si stava recando al lavoro, ma non è mai arrivato in azienda e non è tornato a casa. La notizia ha sconvolto tutti, lasciando senza parole chi l’ha conosciuto.

Giovedì 5 febbraio, come tutti i giorni, si stava recando al lavoro. Ma in azienda non è mai arrivato e a casa non è mai tornato. Tony Valicenti, 54 anni, operaio della Candy di Brugherio, è morto mentre si stava recando in fabbrica. All’alba, in via Italia a Busnago, mentre era alla guida della.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Tony Valicenti Schianto a Rolo, muore a 36 anni mentre va al lavoro Un tragico incidente a Rolo si è verificato questa mattina, causando la morte di un uomo di 36 anni mentre si recava al lavoro. Travolto in bici da un’auto: muore a 36 anni mentre va al lavoro Un incidente stradale avvenuto questa mattina a Rolo ha causato la morte di un operaio di 36 anni, investito mentre si recava al lavoro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Tony Valicenti Argomenti discussi: Tony Valicenti muore mentre va al lavoro: i colleghi organizzano una raccolta fondi. Tony Valicenti muore mentre va al lavoro: i colleghi organizzano una raccolta fondiGiovedì 5 febbraio, come tutti i giorni, si stava recando al lavoro. Ma in azienda non è mai arrivato e a casa non è mai tornato. Tony Valicenti, 54 anni, operaio della Candy di Brugherio, è morto men ... monzatoday.it Malore in macchina mentre va al lavoro: Sabbio piange «Tony», morto a 54 anniIL LUTTO. Antonio Valicenti, 54 anni, è morto così nella prima mattina di ieri, poco dopo le 5. ecodibergamo.it Antonio Valicenti, 54 anni, è morto così nella prima mattina di ieri, poco dopo le 5. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.