Calciomercato | Zirkzee pronto a tornare in Italia? Un club ora fa sul serio | ecco la posizione del Manchester United
Il calciomercato di gennaio si infiamma con possibili sviluppi sul fronte offensivo, tra cui il ritorno di Joshua Zirkzee in Italia. Dopo aver attirato l’attenzione di diversi club, ora il Manchester United sembra aver preso una posizione decisa, alimentando le speculazioni sul futuro dell’attaccante olandese. Ecco le ultime novità sulla situazione.
Calciomercato Serie A: Zirkzee torna in Italia? Una squadra adesso fa sul serio: spunta la posizione del Manchester United Il mercato di gennaio si preannuncia particolarmente movimentato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, e uno dei nomi più discussi è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, apprezzato per tecnica, visione di gioco e capacità . Calcionews24.com
Affare Zirkzee per lo Scudetto: Roma superata - Nelle ultime ore l'attaccante dello United è stato accostato alla Roma. calciomercatonews.com
Roma, trattativa calda per Zirkzee: cosa filtra sul Milan - Zirkzee infiamma il mercato degli attaccanti per la sessione di gennaio: la Roma è molto avanti sulla corsa con il Milan ... msn.com
. @acmilan, per l'attacco il sogno è #Zirkzee. Ma ci sono tre ostacoli da superare per l'olandese - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Transfers x.com
SCENARI ATTACCO MILAN! #Milan #Calciomercato #Zirkzee #Fullkrug #GabrielJesus #Allegri #SerieA - facebook.com facebook
Mercato - Roma tutto pronto per Zirkzee, manca solo il si