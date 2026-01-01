Tonali alla Juve | rimane il grande sogno per l’estate Super colpo a centrocampo possibile se…Cosa filtra sulla mossa bianconera

Tuttavia, il trasferimento di Sandro Tonali alla Juventus resta una delle opzioni più interessanti per il mercato estivo bianconero. Secondo alcune fonti, il centrocampista potrebbe approdare a Torino se le condizioni economiche e sportive risultassero favorevoli. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma il nome di Tonali continua a rappresentare un obiettivo prioritario per la società juventina.

Tonali alla Juve: resta lui il grande sogno per l'estate. Arriva a Torino se.Cosa filtra sulle mosse del club bianconero. Mentre i riflettori sono puntati sull'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, con la caccia a un centrocampista immediato che tiene banco, la dirigenza della Juve sta lavorando sottotraccia per costruire un futuro ancora più ambizioso. Secondo un'indiscrezione lanciata nelle ultime ore da Sky Sport, alla Continassa si sta valutando la possibilità di effettuare un "grande investimento" per la prossima estate. Il nome cerchiato in rosso, quello capace di far sognare la tifoseria e cambiare gli equilibri della Serie A, è uno solo: Sandro Tonali.

