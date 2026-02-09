Tommaso Sala | Mi è dispiaciuto per il primo settore non riuscivo a far correre lo sci Un onore gareggiare con Paris

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Tommaso Sala si dice dispiaciuto per come è andata nel primo settore, dove non è riuscito a far scorrere bene lo sci. Nonostante la delusione, ha avuto parole di rispetto per Dominik Paris, con cui ha condiviso la gara. La competizione si è decisa per soli 13 centesimi, lasciando a un soffio dal podio gli atleti italiani.

13 centesimi: tanti hanno diviso Dominik Paris e Tommaso Sala dalle medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nella combinata a squadre maschile. Performance, quella di Sala, che è stata di discreto livello, questo è vero, ma non di quello che bastava almeno per questa coppia. Queste le parole di Sala a Rai2: “ Mi sono sempre allenato qui, sono di casa. Ero molto contento di essere qui a un evento del genere. Mi brucia tanto perché per 13 centesimi non siamo argento. Mi è dispiaciuto un po’ per il primo settore dove non sono riuscito a creare velocità, c’era questa neve abbastanza aggressiva e non riuscivo a far correre lo sci. 🔗 Leggi su Oasport.it

