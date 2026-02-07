La corsa alle medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata con il botto. L’Italia ha già portato a casa due riconoscimenti in una sola gara, dimostrando determinazione e successo fin dai primi momenti. Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Deborah Compagnoni ha commentato le gare, esprimendo dispiacere per Paris ma anche una certa frustrazione per le situazioni che hanno coinvolto Schieder e Casse, considerandole decisive nel risultato finale.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate sotto i migliori auspici. Alla prima occasione disponibile L’Italia infatti ha conquistato pronti-via ben due medaglie nella stessa gara. Il merito è di Giovanni Franzoni e Dominik Paris, rispettivamente argento e bronzo in occasione della discesa libera maschile di sci alpino. Un ottimo risultato per gli azzurri, costretti a cedere il passo soltanto ad un Vol Allmen in forma smagliante, oggi artefice di una prova davvero superlativa. Concetto questo ribadito in fase di commento anche dalla Regina delle nevi italiana Deborah Compagnoni che, intercettata dall’Agenzia di stampa ANSA, ha analizzato quanto successo a Bormio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Deborah Compagnoni: “Mi è dispiaciuto per Paris, ma sarà contento. Gara falsata per Schieder e Casse”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Manca poco all’inizio della Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Mattia Casse apre la strada nella discesa di Coppa del Mondo a Crans Montana.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

