In una giornata importante a Bormio, Dominik Paris ha detto che la squadra italiana è in ottima forma. Ha spiegato di puntare tutto su Tommaso Sala, che potrebbe fare bene nella discesa valida per la combinata maschile a squadre. La gara diventa un banco di prova per gli azzurri, pronti a mettere in mostra le loro capacità in vista delle Olimpiadi.

In una cornice olimpica determinante, la discesa di Bormio valida per la combinata maschile a squadre segna una tappa significativa per la nazionale italiana, con Dominik Paris tra i protagonisti. L’atleta altoatesino chiude al quinto posto, pagando 0,59 secondi dal tempo di Giovanni Franzoni, con la distanza che intreccia direttamente la strategia della manche di slalom tra i componenti della squadra. La competizione ha visto subito riflessi e commenti post-gara, offrendo un quadro preciso sui margini di margine e sulle sensazioni raccolte tra i protagonisti. dominik paris a bormio: quinta posizione nella discesa valida per la combinata maschile a squadre alle olimpiadi milano cortina 2026 Paris ha centrato una quinta posizione nella prova di discesa, con un tempo che lo mantiene in corsa per la parte successiva della manifestazione olimpica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dominik Paris: 'Siamo in ottima condizione, conto tutto su Tommaso Sala

Approfondimenti su Dominik Paris

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Dominik Paris

Argomenti discussi: Dominik Paris una freccia nella storia: è bronzo olimpico | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano - Autonome Provinz Bozen; Franzoni e Paris raggianti con le medaglie: Super orgogliosi per questo podio-bis; Dominik Paris secondo in Coppa del Mondo a Crans Montana; Giovanni Franzoni, la dedica speciale a Matteo Franzoso e la doppietta con Dominik Paris nel momento migliore a Milano Cortina 2026 · Sci alpino.

Dominik Paris: Siamo in buona posizione, punto tutto su Tommaso SalaDominik Paris a Bormio si è classificato quinto nella discesa valida per la combinata maschile a squadre di sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it

Paris bronzo in discesa libera: Chiuso un cerchio ma mi diverto ancorau001eu0007?u0007?!u0001???`E??y?C?u?^`?u001f???u0002U*?R??M?b?@????E ???u0015??\&u001d????}P?si???u0015u0010Æ?.u0019???u000eG?m ?o???9l e? {???y*w??!?S?`?u0013?B { sport.sky.it

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi Riccardo Lorello x.com

DOPPIETTA AZZURRA! Franzoni argento, Paris bronzo L'Italia apre Milano Cortina 2026 con due medaglie nella discesa di Bormio: Giovanni Franzoni argento, Dominik Paris bronzo. Oro allo svizzero Franjo Von Allmen. facebook