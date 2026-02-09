Tommaso Fiazza | Fare il punto sull' avanzamento del progetto all' edificio ex Zucconi a Solignano

La Regione chiede un aggiornamento sui lavori all'edificio ex Zucconi a Solignano. Tommaso Fiazza invita le autorità a fare il punto sull’avanzamento del progetto, che prevede spazi per ambulatori e associazioni. La richiesta arriva dopo che si è parlato di un possibile contributo regionale e di altri finanziamenti concessi dal Comune. L’obiettivo è capire se gli stanziamenti sono compatibili tra loro e se i lavori procedono come previsto.

La Regione faccia il punto sull'avanzamento dei lavori all'edificio ex Zucconi, destinato ad ospitare ambulatori medici e spazi per le associazioni, a Solignano e precisi se il contributo regionale per l'intervento è compatibile con altre forme di finanziamento concesse al Comune per la medesima.

