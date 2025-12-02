Vitality Winter Day il punto sullo stato di avanzamento del progetto Pnrr dell' Università di Perugia

Mercoledì 3 dicembre, a partire dalle ore 9.30, la sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia ospiterà il “Vitality Winter Day” 2025, l’appuntamento annuale promosso dall’Università degli studi di Perugia per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto PNRR VITALITY – Ecosistema di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

