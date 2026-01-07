Pallamano Bob Hanning | Vittoria positiva ma dobbiamo fare di più pensando agli Europei

Dopo la vittoria per 35-34 sulla Romania nelle prime amichevoli di preparazione, l’Italia di pallamano si concentra sui prossimi passi in vista degli Europei 2026. L’obiettivo è migliorare le prestazioni e rafforzare la squadra, mantenendo un approccio equilibrato e mirato. La partita ha evidenziato segnali positivi, ma anche la necessità di ulteriori miglioramenti in vista del torneo continentale.

La vittoria per 35-34 sulla Romania, nella prima delle amichevoli d’avvicinamento agli Europei 2026 di pallamano, ha messo l’Italia di Bob Hanning nella condizione di continuare al meglio la sua marcia d’avvicinamento verso l’imminente torneo continentale. Lasciata Trieste, gli azzurri sono pronti a volare alla volta di Torshavn, nelle Isole Faroer, dove nei prossimi giorni sosterranno altri due test, questa volta contro la rappresentativa locale (9 e 11 gennaio). A fotografare il momento è stato proprio il DT dell’Italia, che al sito FIGH ha detto: “ Possiamo trovare molte cose positive in questa partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Bob Hanning: “Vittoria positiva, ma dobbiamo fare di più pensando agli Europei” Leggi anche: Pallamano, Italia in raduno a Trieste verso gli Europei. I 20 convocati di Bob Hanning Leggi anche: Pallamano, Bob Hanning verso il test contro la Francia: “Vogliamo lavorare sull’attacco. Partita che ci farà crescere La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pallamano: l’Italia vince il Trofeo Friuli Venezia Giulia al Pala Chiarbola, 35-34 alla Romania; Pallamano, l’Italia batte con sofferenza la Romania nella prima amichevole verso gli Europei. Pallamano, Bob Hanning: “Vittoria positiva, ma dobbiamo fare di più pensando agli Europei” - 34 sulla Romania, nella prima delle amichevoli d'avvicinamento agli Europei 2026 di pallamano, ha messo l'Italia di Bob Hanning nella ... oasport.it

Pallamano, l’Italia batte la Romania nella prima amichevole verso gli Europei - La prima amichevole dell'Italia verso gli Europei 2026 di pallamano si rivela vincente. oasport.it

Pallamano, verso Euro 2026: l'amichevole Italia-Romania su Sky - Il Trofeo Friuli Venezia Giulia apre il cammino della Nazionale verso i campionati Europei. sport.sky.it

Oggi così #pallamano #handball - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.