Tomba | Battuta a Goggia? Alle Olimpiadi piace il gossip

Alberto Tomba si lascia andare a qualche battuta sulla sciatrice italiana, dando spazio anche a qualche considerazione sulle Olimpiadi 2026. L’ex campione si dice soddisfatto delle star dello sci azzurro, anche se non manca di commentare la situazione di Lindsey Vonn, che sarebbe dovuta stare fuori dalla Coppa del Mondo di Crans Montana. Tomba si mostra diretto, senza troppi giri di parole, e senza esitazioni commenta anche le scelte di alcuni atleti.

Alberto Tomba, ospite a Casa Italia a Cortina, si esprime sulle Olimpiadi 2026. Secondo il campione, Vonn non avrebbe dovuto partecipare alla Coppa del Mondo di Crans Montana. Rammaricato per il risultato di Vinatzer Le parole di un grande dello sci alpino pesano più di molte analisi tecniche. Perché chi ha vinto tutto sa riconoscere il confine sottile tra coraggio e rischio, tra ambizione e fragilità. Ospite a Casa Italia a Cortina, lo sciatore alpino, Alberto Tomba ha parlato con voce ferma ma attraversata dall’empatia del grave infortunio che ha colpito l’americana Lindasy Vonn domenica 8 febbraio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A poche ore dalla cerimonia di apertura, il grande punto interrogativo resta sul nome dell’ultimo tedoforo.

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’attenzione si concentra sulla cerimonia di apertura.

