Milano Cortina ‘rebus’ ultimo tedoforo Da Tomba e Compagnoni a Goggia chi accende i due bracieri alle Olimpiadi

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’attenzione si concentra sulla cerimonia di apertura. Si cerca ancora il nome dell’ultimo tedoforo, un rebus che tiene banco tra gli appassionati. Da Tomba a Compagnoni, passando per Goggia, sono tanti gli atleti che potrebbero accendere i due bracieri, ma ancora nessuna conferma ufficiale. L’attesa cresce, e tutti si chiedono chi sarà il protagonista di questo momento simbolico.

(Adnkronos) – A poche ore dal via di Milano Cortina 2026, l'attesa è tutta per la cerimonia di apertura. Lo show inaugurale, 'diffuso' (come questa particolare edizione delle Olimpiadi) su più territori. Da Milano a Cortina, passando per Livigno e Predazzo. In attesa dell'inizio dell'evento, gli appassionati hanno però un unico grande dubbio. Chi saranno.

