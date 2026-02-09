Questa mattina, Tomba ha chiarito alcune voci sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro. L’olimpionico ha spiegato di aver detto solo

Il tempo passa, ma la devozione degli italiani per Alberto Tomba. Cappellino e occhiali scuri non bastano, chiunque lo riconosce, si emoziona, lo ferma. È successo anche ieri a Cortina, a Casa Italia, dove si è intrattenuto a commentare passato (suo), presente (quello di Franzoni) e futuro (per lui Federica Brignone). "Questi Giochi sono iniziati alla grande, io e la Deborah (Compagnoni, ndr) abbiamo acceso questa Olimpiade. L'ingresso allo stadio di vent'anni fa a Torino però non era male, ero anche lì commosso, molto". Ai tempi Compagnoni si era lamentata perché aveva rallentato il percorso della fiaccola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tomba: "A Goggia ho detto solo 'carino il bronzo', il resto è gossip... Sofia tedofora? toccava a Thoeni"

Approfondimenti su Goggia Thoeni

Arrivano le prime indiscrezioni sugli ultimi tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Sofia Goggia si è aggiudicata il bronzo nella discesa libera di Milano-Cortina, portando a casa la prima medaglia di questa edizione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Goggia Thoeni

Argomenti discussi: Goggia: Alberto Tomba ha guardato il colore della mia medaglia di bronzo e mi ha riso in faccia dicendomi: Sai, io ho vinto solo l'oro; Milano-Cortina 2026, Goggia: Tomba mi ha preso il bronzo e riso in faccia dicendomi io ho vinto solo l'oro; Goggia dopo la prova di discesa: Contenta del feeling, ho provato quel che volevo. VIDEO; Compagnoni, Tomba e Goggia accendono i Bracieri: 146 azzurri sfilano alla Cerimonia di Milano Cortina.

Tomba: Il bronzo a Goggia? Ho detto solo 'carino'... Vonn? Non doveva andare a Crans-MontanaLa leggenda dello sci italiano a Casa Italia Cortina: Brignone è proprio forte, in discesa ha fatto la scelta giusta. Io ancora un mito? Grazie, la cosa mi commuove ... corrieredellosport.it

Tomba: «A Goggia ho detto carino questo bronzo, ma alle Olimpiadi piace il gossip Ultimo tedoforo? Toccava a Thoeni»«Vonn? Non doveva correre a Crans-Montana» ... msn.com

MILANO CORTINA: Tomba esalta i Giochi: 'Olimpiadi da nove. Vonn ha preso contro la bandierina, a me è successo nel 1991' Quanto ai tedofori, all'ombra delle Dolomiti Gustavo Thoeni ha affidato la torcia a Sofia Goggia: 'Forse era meglio se lo faceva Gusta facebook

#Tomba: "Il bronzo a #Goggia Ho detto solo 'carino'... #Vonn Non doveva andare a Crans-Montana" x.com