Alberto Tomba-Deborah Compagnoni a Milano Sofia Goggia e Gustavo Thoeni a Cortina | le indiscrezioni sugli ultimi tedofori

Arrivano le prime indiscrezioni sugli ultimi tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Si parla di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni a Milano, mentre a Cortina si preparano Sofia Goggia e Gustavo Thoeni. La tensione cresce, e le scelte ufficiali saranno annunciate a breve. La città si prepara a vivere l’evento con grande entusiasmo, mentre i nomi di chi porterà la torcia si fanno sempre più chiacchierati.

Milano – Tanto è stato raccontato della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con il 'Road to Cerimonies', un percorso in 113 giorni, fatto di storie in pillole che ci hanno portato fino alla vigilia dell'evento. Ma il direttore creativo Marco Balich ha in serbo ancora qualche sorpresa: farà leva su emozioni profonde per raccontare armonia, bellezza e umanità di un'Italia che, al mondo partecipe o spettatore che sia dei Giochi, chiede Pace. Marco Balich, il “regista” di Milano-Cortina: “Mariah Carey, Bocelli e Pausini alla cerimonia inaugurale. Lo show ispiri nei giovani la pace” Cosa sapere della cerimonia naugurale dei Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Da Tomba a Compagnoni, il toto-ultimo-tedoforo tiene banco tra gli appassionati.

Manca poco all’inizio della Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

