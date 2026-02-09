Ti porto un regalino? Così ‘El Diablo’ riforniva l’Elba di droga Maxi operazione sull’isola 5 indagati

La polizia ha smantellato un giro di droga gestito da ‘El Diablo’ sull’Isola d’Elba. Durante un’operazione che ha coinvolto diverse forze, sono stati fermati cinque indagati tra Campo e Capoliveri. La droga veniva consegnata con un semplice “Ti porto un regalino?”, secondo le indagini in corso.

Portoferraio, 9 settembre 2026 – Maxi operazione antidroga all’Isola d’Elba nei Comuni di Campo e Capoliveri. In azione 20 militari con 9 auto dei carabinieri della compagnia di Portoferraio e un’unità cinofila antidroga arrivata da Firenze. L'operazione, denominata 'El Diablo' dal soprannome con cui si faceva chiamare uno degli indagati, rientra in una vasta operazione disposta dalla Procura della Repubblica di Livorno e prosegue le indagini avviate nel maggio 2025, che avevano già portato all'arresto di due persone e al sequestro di cocaina. Le indagini e la rete di spaccio. Le perquisizioni, effettuate contemporaneamente, hanno riguardato cinque soggetti di origine elbana e marocchina, ritenuti parte di una rete di spaccio radicata sul territorio isolano e dedita alla distribuzione di cocaina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

