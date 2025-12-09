Lotto maxi vincita all' isola d' Elba | gioca 4 euro e ne porta a casa 216mila
Sarà sicuramente un Natale indimenticabile quello per un residente all'isola d'Elba. All'estrazione del Lotto di venerdì 5 dicembre, il fortunato è riuscito a centrare una quaterna, oltre ai terni e agli ambi collegati alla stessa combinazione sulla ruota di Palermo con i numeri 32-62-66-69. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
