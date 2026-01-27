L’arrivo di Theo Hernandez all’Al-Hilal ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi. Mentre alcuni apprezzano le sue qualità, altri criticano il suo stile di gioco e il suo impatto sulla squadra. Questa situazione evidenzia le diverse opinioni che circondano il trasferimento e l’adattamento del giocatore nel nuovo contesto calcistico.

Il Milan in estate ha cambiato molto. Tra le cessioni importanti c'è stata quella di Theo Hernandez. Nella sua nuova esperienza con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, il terzino francese ha segnato fino ad ora 7 gol con 2 assist in 24 presenze. Numeri quindi importanti. In classifica la squadra dell'ex rossonero è in testa con 45 punti, 5 in più dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Dopo il pareggio dell'Al-Hilal contro l'Al-Riyadh, Theo Hernandez ha postato su X un messaggio di scuse ai tifosi. "Non è il risultato che volevamo. È il momento di accettarlo e andare avanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Non sei quello del Milan. Sei pigro e avaro”, i tifosi dell’Al-Hilal contro Theo Hernandez

Approfondimenti su Theo Hernandez

Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, continua la sua esperienza all’Al-Hilal.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Theo Hernandez

Argomenti discussi: Perché quello di Carney è un discorso da ascoltare; Se non sei nel tavolo, sei nel menu; Sei Nazioni alle porte: i convocati e le prospettive dell’Italia del rugby; Quello che l’industria petrolchimica europea non dice sul riciclo chimico della plastica.

Maurizio Battista: Se scherzi su alcune cose non sei un comico, sei una merda. Quello dello spettacolo è un mondo di falsi e ipocritiLa comicità? Prima univa, era quella dei grandi maestri, c'erano i Sordi, i Fabrizi, i Manfredi. Oggi, la comicità divide: c'è lo stand up comedian che parla della Madonna o della religione in modo ... huffingtonpost.it

#TheoHernandez si scusa, i tifosi dell'Al-Hilal: "Sei pigro. Sembri freddo e indifferente" #milan #SempreMilan - facebook.com facebook

Laazar rivela: "Il Milan mi voleva come vice Theo Hernandez, ma poi..." #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com