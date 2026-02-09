The Real World Of Peter Gabriel al Teatro Nuovo San Michele

Questa sera al Teatro Nuovo San Michele va in scena “The Real World Of Peter Gabriel”, uno spettacolo creato dal gruppo UP! per celebrare il cantante britannico. Lo spettacolo ripercorre la carriera e la musica di Gabriel, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra i suoi brani più famosi e le sue innovazioni artistiche. Gli artisti promettono un’esperienza intensa e fedele all’originale, con musica dal vivo e immagini che raccontano la vita del musicista.

“The Real World Of Peter Gabriel” è il titolo dello spettacolo ideato e prodotto dal gruppo musicale degli UP! in omaggio al genio e alla creatività del cantante e compositore britannico Peter Gabriel. La band è formata da Flavio Braut (voce e tastiere), Roberto Berti (batteria e percussioni).🔗 Leggi su Veronasera.it

Al Teatro Nuovo San Michele, la compagnia La Graticcia apre il 2026 con un ciclo di rappresentazioni di "Sottobanco" di Domenico Starnone.

