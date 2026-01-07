Al Teatro Nuovo San Michele lo spettacolo Sottobanco
Al Teatro Nuovo San Michele, la compagnia La Graticcia apre il 2026 con un ciclo di rappresentazioni di “Sottobanco” di Domenico Starnone. Per sette serate a gennaio, il pubblico veronese potrà assistere a una produzione che ha riscosso grande successo durante l’estate, offrendo un’occasione per riflettere e sorridere attraverso un testo apprezzato dalla critica. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro di qualità.
La Graticcia inizia il suo 2026 con il ritorno al Teatro Nuovo San Michele all’insegna della risata e propone al pubblico veronese, per 7 serate nel mese di gennaio, lo spettacolo più applaudito dell’estate, “Sottobanco” di Domenico Starnone. Da domenica 11 gennaio a domenica 1 febbraio, tutti i. 🔗 Leggi su Veronasera.it
