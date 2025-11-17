Lo spettacolo di Peter Pan in scena al Teatro San Leonardo di Viterbo

Il 22 novembre, alle ore 17,30, Peter Pan vola a Viterbo grazie allo spettacolo presentato da “La Margot theatre company” e organizzato al Teatro San Leonardo.L'evento è inquadrato all'interno del cartellone “A teatro in famiglia”, organizzato per la nuova stagione del Teatro San Leonardo.La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

