Dopo aver scelto di non aspettare il finale del Super Bowl, Lionsgate e Universal Pictures hanno pubblicato il nuovo trailer italiano di

Non hanno voluto attendere il Super Bowl: Lionsgate e Universal Pictures hanno appena sganciato la “bomba” rilasciando il nuovo trailer italiano di Michael, l’attesissimo biopic sul Re del Pop diretto da Antoine Fuqua. Questa mossa strategica serve ad anticipare lo spot ufficiale che lo studio ha già acquistato per il Super Bowl LX, confermando che il film sarà il protagonista assoluto della serata più vista d’America. Le nuove immagini mostrano un Jaafar Jackson sempre più impressionante, capace di catturare l’essenza dello zio non solo nelle coreografie, ma anche nei momenti più intimi della sua ascesa globale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Michael | Il nuovo trailer italiano infiamma il web e lancia la sfida al Super Bowl LX

Approfondimenti su Michael Il Re del Pop

Durante la finale del Super Bowl, i telespettatori potranno vedere alcuni dei trailer più attesi dell’anno, tra cui quelli di Michael e Scream 7.

È stato pubblicato il trailer ufficiale dell’Halftime Show del Super Bowl LX, con Bad Bunny, in collaborazione con Apple Music.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Michael Il Re del Pop

Argomenti discussi: Il nuovo teaser di Michael; Super Mario Galaxy – Il Film, pubblicato il nuovo trailer con Yoshi; Nuovo trailer per Super Mario Galaxy – Il Film, finalmente conosciamo Yoshi; Michael Jackson, gli audio choc: I bambini vogliono toccarmi, abbracciarmi. E io finisco nei guai.

Michael Jackson, il nuovo trailer dell’atteso biopic è già un successo: il Re del Pop sta per tornareManca sempre meno all’uscita di uno dei film più attesi dell’anno: Michael, la pellicola che racconta il successo di una star immortale: scopriamo di più. libero.it

Michael: il nuovo trailer ufficiale del biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson nei panni del Re del PopIl nuovo trailer ufficiale di Michael, il biopic sul leggendario Michael Jackson, è online. Il film, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, arriverà in sala il 23 aprile 2026, dist ... comingsoon.it

Football Nfl, San Francisco si prepara ad ospitare il 60esimo Super Bowl facebook

Iniziamo la copertura della finale mantenendo una tradizione di Huddle Magazine proponendovi la griglia dei playoff aggiornata al Super Bowl LX. x.com