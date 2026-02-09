Brad Pitt torna Cliff Booth | trailer a sorpresa per il sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’ su Netflix

Durante il Super Bowl, Netflix ha lanciato un trailer a sorpresa del sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’. La notizia ha fatto felici i fan, che ora aspettano di vedere di nuovo Brad Pitt nei panni di Cliff Booth. Il film è stato annunciato senza preavviso, lasciando tutti con la voglia di scoprire cosa succederà questa volta nella Hollywood degli anni ’60.

Los Angeles, 9 febbraio 2026 – La saga di 'C'era una volta a. Hollywood' continua a vivere, sorprendendo i fan durante l'attesissimo Super Bowl. È stato rilasciato infatti il trailer del sequel, intitolato 'The Adventures of Cliff Booth', che vedrà Brad Pitt riprendere il ruolo dello stuntman reso celebre dal film di Quentin Tarantino. La nuova avventura, ambientata nella Los Angeles degli anni Settanta, sarà disponibile su Netflix, ma la regia non sarà del celebre autore de 'Le Iene', bensì di David Fincher. L'annuncio ha colto di sorpresa il pubblico televisivo americano, giunto alla conclusione di un evento sportivo di portata globale.

