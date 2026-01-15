Scherzo al cellulare del passeggero fa scattare allarme sull’aereo caccia militari in volo e atterraggio di emergenza
Un semplice scherzo al cellulare di un passeggero ha innescato un allarme aereo in Spagna, portando a una rapida risposta delle autorità militari. L’Airbus A321, dopo l’allarme, è stato scortato da due caccia fino all’aeroporto di Barcellona, dove è stato effettuato un atterraggio di emergenza. Un episodio che evidenzia come anche un gesto innocente possa provocare interventi di sicurezza di vasta portata.
L'allarme oggi sui cieli della Spagna dove l’Airbus A321 è stato scortato da due caccia militari fino a Barcellona. Una volta a terra, si è scoperto che tutto era iniziato per uno scherzo di uno dei 150 passeggeri a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
