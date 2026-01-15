Scherzo al cellulare del passeggero fa scattare allarme sull’aereo caccia militari in volo e atterraggio di emergenza

Un semplice scherzo al cellulare di un passeggero ha innescato un allarme aereo in Spagna, portando a una rapida risposta delle autorità militari. L’Airbus A321, dopo l’allarme, è stato scortato da due caccia fino all’aeroporto di Barcellona, dove è stato effettuato un atterraggio di emergenza. Un episodio che evidenzia come anche un gesto innocente possa provocare interventi di sicurezza di vasta portata.

«Voglio smettere di giocare a tennis»: lo scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli (che poi lo manda a quel paese) - Il video x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.