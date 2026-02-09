Terrore sulla statale | assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Arrestati tre banditi VIDEO

Questa mattina, sulla statale Lecce-Brindisi, un commando ha assaltato un portavalori. La scena si è trasformata in una sparatoria che ha spaventato gli automobilisti. Dopo il blitz, le forze dell’ordine sono riuscite ad arrestare tre dei banditi. La zona di Tuturano è stata teatro di un episodio violento che ha lasciato molta paura tra i passanti.

Di nuovo scene da far west sulle strade pugliesi. Momenti di terrore questa mattina intorno alle 8 sulla superstrada 623 Lecce–Brindisi, all’altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un portavalori, dando vita – durante la fuga – a un conflitto a fuoco con i carabinieri. Due malviventi sono stati fermati e arrestati durante la fuga. L'assalto Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero posizionato un camion sulla carreggiata e lo avrebbero incendiato, costringendo così il mezzo blindato a fermarsi. In azione un gruppo composto da almeno otto uomini, arrivati sul posto a bordo di tre auto dotate di lampeggianti blu simili a quelli in uso alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati tre banditi VIDEO Approfondimenti su Lecce Brindisi Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati due banditi Questa mattina, sulla superstrada 623 tra Lecce e Brindisi, si è scatenato il caos. Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Momenti di paura questa mattina sulla statale Lecce-Brindisi, all’altezza di Tuturano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lecce Brindisi Argomenti discussi: Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati tre banditi VIDEO; In Nigeria è terrore con un'altra strage di 200 persone in due attacchi jihadisti; Assalto al portavalori in Toscana, chiuse le indagini sulla banda sarda: Organizzazione paramilitare. Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati due banditiDi nuovo scene da far west sulle strade pugliesi. Momenti di terrore questa mattina intorno alle 8 sulla superstrada 623 ... msn.com Assalto a portavalori sulla statale: auto in fiamme e sparatoria con carabinieri, paura a BrindisiL’assalto armato a portavalori in piena mattinata sulla carreggiata in direzione sud della statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi ... fanpage.it Ritrovato nella notte il furgone dei bambini della Valtur New Basket Brindisi. Un poliziotto fuori servizio individua il mezzo a Lecce e avvia l’intervento con le Questure di Brindisi e Lecce. facebook Lecce, incidente allo svincolo dell'Ipercoop in direzione Brindisi: carambola tra auto x.com

