Terrore sulla statale | assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi

Momenti di paura questa mattina sulla statale Lecce-Brindisi, all’altezza di Tuturano. Un gruppo armato ha assaltato un portavalori, aprendo il fuoco e seminando panico tra gli automobilisti. La scena ricorda il far west, con spari e fuga dei banditi che hanno lasciato il sangue freddo tra chi si trovava in zona. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli dell’azione.

Di nuovo scene da far west sulle strade pugliesi. Momenti di terrore poco fa sulla superstrada 623 Lecce–Brindisi, all'altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un portavalori, dando vita – durante la fuga – a un conflitto a fuoco con i carabinieri. L'assalto Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero posizionato un camion sulla carreggiata e lo avrebbero incendiato, costringendo così il mezzo blindato a fermarsi. In azione un gruppo composto da almeno otto uomini, arrivati sul posto a bordo di tre auto dotate di lampeggianti blu simili a quelli in uso alle forze dell'ordine.

