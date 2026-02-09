Terrore sulla statale | assalto ad un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi

Da quotidianodipuglia.it 9 feb 2026

Momenti di paura sulla strada tra Lecce e Brindisi. Un gruppo armato ha assaltato un portavalori, sparando e creando il caos sulla superstrada all’altezza di Tuturano. Le auto si sono fermate, i passanti sono corsi a mettersi in salvo e le forze dell’ordine sono arrivate in fretta. La scena è sembrata uscita da un film, con i criminali che hanno sparato per fuggire e i cittadini che cercano di capire cosa stia succedendo.

Di nuovo scene da far west sulle strade pugliesi. Momenti di terrore poco fa sulla superstrada Lecce?Brindisi, all?altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

