Terrore sulla statale | assalto ad un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi

Momenti di paura sulla strada tra Lecce e Brindisi. Un gruppo armato ha assaltato un portavalori, sparando e creando il caos sulla superstrada all’altezza di Tuturano. Le auto si sono fermate, i passanti sono corsi a mettersi in salvo e le forze dell’ordine sono arrivate in fretta. La scena è sembrata uscita da un film, con i criminali che hanno sparato per fuggire e i cittadini che cercano di capire cosa stia succedendo.

Di nuovo scene da far west sulle strade pugliesi. Momenti di terrore poco fa sulla superstrada Lecce?Brindisi, all?altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Terrore sulla statale: assalto ad un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Approfondimenti su Lecce Brindisi Nuovo assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: superstrada bloccata Far west sulla Foggia-Candela, assalto a un portavalori sulla statale Un tentativo di assalto a un furgone portavalori si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 655 Foggia-Candela. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lecce Brindisi Argomenti discussi: Terrore sulla statale: assalto ad un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi; In Nigeria è terrore con un'altra strage di 200 persone in due attacchi jihadisti; Assalto al portavalori in Toscana, chiuse le indagini sulla banda sarda: Organizzazione paramilitare. Assalto al portavalori in Toscana, chiuse le indagini sulla banda sarda: «Organizzazione paramilitare»Fatali stub e intercettazioni per gli indagati (11 in carcere, uno a piede libero): tutti allevatori o coltivatori diretti ... unionesarda.it Far west in Puglia, assalto al portavalori con bombe e colpi di fucile: bottino da 300mila euroAncora scene da far west e terrore sulle strade del Foggiano a causa dell'ennesimo assalto ad un blindato. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, sulla strada Statale 655 che collega ... quotidianodipuglia.it Ritrovato nella notte il furgone dei bambini della Valtur New Basket Brindisi. Un poliziotto fuori servizio individua il mezzo a Lecce e avvia l’intervento con le Questure di Brindisi e Lecce. facebook Lecce, incidente allo svincolo dell'Ipercoop in direzione Brindisi: carambola tra auto x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.