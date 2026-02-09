Terrore sulla statale | assalto a un portavalori e sparatoria sulla Brindisi-Lecce Arrestati tre banditi VIDEO

Un assalto armato ha seminato il panico sulla statale tra Brindisi e Lecce. Tre banditi hanno attaccato un portavalori, usando bombe e Kalashnikov. I mezzi sono stati dati alle fiamme e si è subito scatenata una sparatoria con la polizia. Alla fine, i criminali sono stati catturati e portati via in manette. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, mentre si indaga sui motivi dell’azione violenta.

Mezzi in fiamme, un assalto con bombe e Kalashnikov. E poi una fuga finita in un conflitto a fuoco e negli arresti. Bolle l'asfalto in Puglia. E sono di nuovo scene da far west sulle strade del tacco d'Italia. Momenti di terrore questa mattina intorno alle 8 sulla superstrada 613 Lecce–Brindisi, all'altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un portavalori, dando vita – durante la fuga – a un conflitto a fuoco con i carabinieri. Tre malviventi sono stati fermati e arrestati durante la fuga. L'assalto Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero posizionato un camion sulla carreggiata e lo avrebbero incendiato, costringendo così il mezzo blindato a fermarsi.

