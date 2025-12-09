Alessandra Todde terremoto in Sardegna | si dimette l' assessore alla Sanità
Fuggi fuggi dal campo largo. In Sardegna il centrosinistra è già nel caos. Dopo le dimissioni dell'assessore all'Agricoltura, saluta anche quello alla Sanità. Armando Bartolazzi, già sottosegretario del governo Conte, sbatte la porta accusando i partiti della maggioranza. “Quello che viene definito ‘campo largo’ è, nei fatti, un ‘ campo minato ’, dove la ricerca di poltrone prevale sulla coesione politica”, il commento di Salvatore Deidda, deputato FdI e presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera. “La crisi – ha spiegato il parlamentare sardo – non è frutto di ingerenze esterne, ma di profonde tensioni interne tra M5s e Pd, dimostrando l’inconciliabilità delle loro visioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Alessandra Todde censura gli studenti: "Solo domande concordate"
Consulta, il Collegio di garanzia non poteva dichiarare decaduta Alessandra Todde: “Ha esorbitato dai propri poteri”
Alessandra Todde resta governatrice della Sardegna: "Illegittima la decadenza"
Ora c'è l'ufficialità. Questa mattina la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha firmato il decreto di revoca della nomina di Armando Bartolazzi come assessore della Sanità. La presidente, fa sapere la Regione, ha assunto la carica ad interim fino alla n - facebook.com Vai su Facebook
L’incontro oggi pomeriggio a Cagliari tra la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e la delegazione della Cisl, guidata dalla Segretaria Generale, #DanielaFumarola sui temi del lavoro, sviluppo, politiche industriali, sanità, infrastrutture, forma Vai su X
Todde silura Bartolazzi: terremoto nella sanità sarda - Le indiscrezioni circolavano da settimane e avevano infiammato il confronto politico tra la maggioranza del campo largoal governo della Sardegna e il ... Lo riporta thesocialpost.it
