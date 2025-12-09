Alessandra Todde terremoto in Sardegna | si dimette l' assessore alla Sanità

Fuggi fuggi dal campo largo. In Sardegna il centrosinistra è già nel caos. Dopo le dimissioni dell'assessore all'Agricoltura, saluta anche quello alla Sanità. Armando Bartolazzi, già sottosegretario del governo Conte, sbatte la porta accusando i partiti della maggioranza. “Quello che viene definito ‘campo largo’ è, nei fatti, un ‘ campo minato ’, dove la ricerca di poltrone prevale sulla coesione politica”, il commento di Salvatore Deidda, deputato FdI e presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera. “La crisi – ha spiegato il parlamentare sardo – non è frutto di ingerenze esterne, ma di profonde tensioni interne tra M5s e Pd, dimostrando l’inconciliabilità delle loro visioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

