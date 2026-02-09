Terni i disagi in via Tre Venezie arrivano in consiglio comunale | Sensibilizzata la sovrintendenza a velocizzarsi Impossibile chiusura con lamiere

Questa mattina, in consiglio comunale a Terni, si è parlato dei problemi che da settimane bloccano il traffico in via Tre Venezie. I lavori sono fermi a causa di ritrovamenti archeologici e le auto fanno fatica a passare. La sovrintendenza è stata già sensibilizzata per accelerare i tempi, ma al momento non si può pensare a una chiusura totale con le lamiere. La situazione resta complicata per residenti e commercianti della zona.

Il tema dei disagi alla circolazione in via Tre Venezie, a causa del cantiere fermo da settimane per i ritrovamenti archeologici, è arrivato anche nel consiglio comunale di Terni, durante la seduta di lunedì 9 febbraio.A portare l'attenzione sulla questione il consigliere Orlando Masselli, con.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Via Tre Venezie Terni, interrogazione in consiglio comunale: "Rischio perdita di posti di lavoro con l’affidamento a Terni Reti dei servizi cimiteriali" Il consigliere Marco Cecconi di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale di Terni, evidenziando il rischio di perdita di posti di lavoro legato alla futura gestione dei servizi cimiteriali affidata a Terni Reti. Acciai Speciali Terni, la richiesta: “Un Consiglio comunale aperto sull’accordo di programma” Questa mattina il Comune di Terni ha deciso di convocare un consiglio comunale aperto. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Via Tre Venezie Argomenti discussi: Terni, Fp Cgil preoccupata per i disagi al pronto soccorso; Ospedale Terni, disagi Pronto Soccorso: Fortemente preoccupati per le difficoltà registrate. Chiediamo incontro con la direzione aziendale; Pronto soccorso Terni tra sovraffollamento e altri disagi, chiesto incontro al vertice; Terni, Fp Cgil preoccupata per i disagi al pronto soccorso. Terni, Fp Cgil preoccupata per i disagi al pronto soccorsoChiesto un incontro alla direzione aziendale per trovare soluzioni: necessario potenziare l'assistenza territoriale ... umbrianotizieweb.it Pronto soccorso Terni «tra sovraffollamento e altri disagi», chiesto incontro al vertice«In questo periodo il dibattito si concentra sulla realizzazione dei nuovi nosocomi, ma l’organizzazione del lavoro e la necessità di prevedere adeguate procedure di reclutamento del personale appaion ... umbria24.it Terni, via Tre Venezie - Ancora disagi per i cittadini dell'area a causa dei prolungati lavori sui sottoservizi. Lo scorso 22 gennaio il Sii è intervenuto per annunciare la sospensione temporanea per via della scoperta di un reperto di potenziale interesse archeolo facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.