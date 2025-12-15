Cambia il tempo | tornano nuvole e pioggia crollano le temperature

Dopo un periodo di bel tempo, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Da domani, nuvole e pioggia torneranno a interessare le regioni, accompagnate da un sensibile calo delle temperature, che si manterranno in linea con le caratteristiche stagionali.

Dopo un weekend sereno, la svolta meteo è in negativo: da domani ritornano nuvole e precipitazioni, con un significativo abbassamento delle temperature sino a valori consoni alla stagione.Le previsioni per martedìA Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera. Leccotoday.it

