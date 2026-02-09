Telegram per android adotta design vetro liquido ma ottiene reazioni miste

Telegram ha aggiornato la sua app per Android introducendo un nuovo design ispirato al vetro liquido. La novità ha diviso gli utenti: alcuni apprezzano l’aspetto più moderno, altri trovano l’interfaccia poco funzionale rispetto alle versioni precedenti. L’aggiornamento mira a rendere più coerente l’esperienza tra dispositivi diversi, ma non tutti sono rimasti soddisfatti.

quest'aggiornamento di telegram per android segna una revisione sostanziale dell'interfaccia con un'enfasi rinnovata su liquid glass e sull'allineamento tra le piattaforme. L'intervento, proseguendo una trasformazione avviata nell'autunno 2025, intensifica la coerenza visiva tra Android e iOS, offrendo un'esperienza unificata e moderna. telegram for android redesign commits to liquid glass. Il nuovo layout per android propone una struttura aggiornata con quattro schede inferiori accessibili in modo immediato: Chats, Contacts, Settings e Profile. La barra inferiore resta fissa durante la navigazione, garantendo continuità visiva, soprattutto in presenza di contenuti variegati.

