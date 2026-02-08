Telegram per android redesign con liquid glass in rilascio ora

Telegram aggiorna la sua app su Android alla versione 12.4.0, introducendo un nuovo design chiamato Liquid Glass. L’aggiornamento rende l’interfaccia più moderna e più fluida, con elementi più trasparenti e lucidi. Gli utenti noteranno subito un cambiamento netto rispetto alle versioni precedenti, con un aspetto più curato e più semplice da usare. L’azienda ha migliorato anche alcune funzioni per rendere più immediato l’uso quotidiano dell’app. Il nuovo design è già in fase di rilascio e sarà disponibile a tutti nei prossimi giorni.

Questo aggiornamento esamina l’ultima evoluzione di Telegram su Android, versione 12.4.0, che esalta il design Liquid Glass e apporta una revisione sostanziale dell’interfaccia. Il nuovo look incide sull’esperienza utente con una barra inferiore a quattro schede e una navigazione più fluida, accompagnata da elementi trasparenti che guadagnano spazio soprattutto in modalità chiara. Il rilascio è diffuso tramite Play Store, seguendo una precedente rimodellazione degli elementi dell’app nell’aggiornamento di fine 2025. liquid glass arriva su telegram per android con redesign. La versione aggiornata porta Telegram Android a un livello visivo diverso, centrato sul Liquid Glass e su transizioni leggere. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Telegram per android redesign con liquid glass in rilascio ora Approfondimenti su Telegram Android Il creatore del Liquid Glass di Apple è stato assunto da Meta Google avvia il rilascio di Gemini su Android Auto: ecco 5 novità davvero utili alla guida Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Telegram Android Argomenti discussi: La condivisione dei contatti di Google Contatti si veste con il Material 3 Expressive. Telegram presenta Telegram X per Android. Ecco cosa cambia nella nuova applicazioneTelegram nel corso di questi anni, dalla sua prima comparsa, ha cercato di rendere sempre più fruibile la messaggistica soprattutto cercando di dare una seconda possibilità a tutti coloro che si ... hwupgrade.it Telegram: chat archiviate e nuovo design su AndroidIl nuovo aggiornamento di Telegram introduce una serie di novità estetiche, di usabilità e funzionali per l’app di messaggistica istantanea per iOS e Android La nuova funzionalità principale ... 01net.it #ALIEXPRESS Mini TV box originale X96 Android 11.0 H313 S Quad Core 2 GB 16 GB 4G WiFi 4K UHD HDR 10 H265 lettore multimediale TV Box Passa da 62,28€ a 20,99€ https://s.click.aliexpress.com/e/_c4EZztOT SEGUITECI su telegram numer facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.