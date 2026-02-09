Telefono di trump finalmente compare in immagini reali dopo un altro giro di criteri spostati

Dopo settimane di attese e tante indiscrezioni, il telefono di Trump è finalmente apparso in alcune immagini reali. Il dispositivo, chiamato Trump Phone, ha fatto molto parlare, ma fino a ora nessuno aveva visto davvero come sia fatto. Ora le prime foto mostrano un design semplice, senza fronzoli, e alcune specifiche tecniche. I responsabili di Trump Mobile assicurano che il telefono sia quasi pronto, anche se ancora mancano alcune certificazioni. La curiosità intorno a questo dispositivo resta alta, ma ora almeno ci sono le prime evidenze visive.

il Trump Phone è al centro di una lunga attesa e di numerose anteprime. in questa sintesi si ricostruiscono le informazioni fornite dai responsabili di Trump Mobile, concentrandosi su design, specifiche tecniche e stato delle certificazioni, offrendo un quadro chiaro e affidabile sulle prospettive del dispositivo. design e concept finale. secondo le ultime indicazioni, il modello non corrisponde a quanto annunciato in precedenza: conserva una finitura dorata e la presenza della bandiera americana sul retro, ma viene eliminato il logo T1 di grandi dimensioni. la parte posteriore appare molto curvata, richiamando linee note di altri flagship e offrendo una gestione del peso percepita come diversa dai modelli contemporanei.

