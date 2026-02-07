Olimpiadi telecronaca Rai sotto accusa | snobbato Ghali e troppe gaffe di Petrecca

La telecronaca Rai delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 già fa parlare. Durante la cerimonia d’apertura, trasmessa in diretta su Rai 1, sono state fatte diverse gaffe e si è notata la poca attenzione ai dettagli. Molti spettatori si sono lamentati della qualità delle immagini e del commento di Paolo Petrecca, che ha sostituito all’ultimo Auro Bulbarelli, ritenuto più preparato. La polemica si accende subito dopo il primo giorno di gara, con critiche anche per l’assenza di Ghali, che avrebbe

Il tempo di partire ed è subito polemica attorno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nel mirino finisce – giustamente – la scarsa qualità della telecronaca Rai durante la cerimonia d’apertura trasmessa in diretta su Rai 1, affidata al direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, che ha sostituito all’ultimo Auro Bulbarelli, silurato dall’azienda per aver spoilerato la partecipazione di Sergio Mattarella. Petrecca, affiancato in postazione di commento dallo scrittore Fabio Genovesi, fin da subito non è risultato adatto alla telecronaca della cerimonia, costellata di inesattezze, che ha vissuto l’apice – si fa per dire! – quando non è stato nemmeno citato Ghali, protagonista della recita del Promemoria, una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Olimpiadi, telecronaca Rai sotto accusa: snobbato Ghali e troppe gaffe di Petrecca Approfondimenti su Olimpiadi Invernali Dalla figlia di Mattarella (che in realtà è la presidente del Cio) al silenzio su Ghali: quante gaffe nella telecronaca Rai delle Olimpiadi Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la telecronaca della Rai ha fatto parlare di sé per diverse gaffe. Olimpiadi 2026: Usigrai accusa RaiSport, telecronaca inaugurale definita una “figuraccia”. Petrecca nel mirino. L’Usigrai non risparmia critiche e attacca duramente la Rai per la copertura delle Olimpiadi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv; Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, la Rai punisce Bulbarelli per lo spoiler su Mattarella: ci sarà Petrecca; Compagnoni e Tomba accendono il braciere olimpico, Goggia a Cortina. Mattarella apre i Giochi; La Cerimonia d'Apertura di Milano-Cortina 2026 in Tv: telecronisti Rai 1 e Discovery-Eurosport. Olimpiadi invernali, la gaffe della telecronaca. Solo Egonu è famosaUna gaffe in telecronaca Rai durante la cerimonia olimpica: Simone Giannelli risponde con ironia e classe dopo non essere stato riconosciuto ... corrieredellosport.it Ghali invisibile all’apertura delle Olimpiadi 2026: il silenzio della Rai fa discutereLa performance di Ghali in chiusura della grande cerimonia d'aperura delle Olimpiadi Milano Cortina è passata stranamente inosservata alla telecronaca e alle telecamere di Rai 1, come in tantissimi ha ... movieplayer.it Come avrete visto, alla cerimonia delle Olimpiadi ho preferito vedere un bel film. E leggendo i commenti mattinieri ho fatto bene. Tra Auro Bulbarelli espulso dalla telecronaca perché ha spoilerato la sorpresa di Mattarella (un po’ di comprensione, dai, è leghist facebook La telecronaca di Rai 1 durante l’apertura delle Olimpiadi 2026 è lo specchio di quello che è purtroppo diventato questo nostro Paese. #OlimpiadiInvernali2026 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.