Teatro Mercadante di Cerignola stagione 2025 2026 | Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena con ‘Scandalo’
Per la stagione 20252026, al Teatro Mercadante di Cerignola venerdì 5 dicembre alle 21 vanno in scena Anna Valle e Gianmarco Saurino con lo spettacolo dal titolo ‘Scandalo’. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket.Lo spettacolo Nella villa sull’Appia Antica, circondata dall’editor Giulia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
’ Con la replica di questa mattina dello spettacolo “Il Sindaco pescatore” dedicato agli studenti delle scuole cerignolane, il Teatro Mercadante prova a trasformarsi in un luogo di formazione civica. I - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena con ‘Scandalo’ - Per la stagione 2025/2026, al Teatro Mercadante di Cerignola venerdì 5 dicembre alle 21 vanno in scena Anna Valle e Gianmarco Saurino con lo spettacolo dal titolo ‘Scandalo’. Scrive foggiatoday.it
Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena ‘Il Sindaco Pescatore’ con Ettore Bassi - Arriva al Mercadante di Cerignola ‘Il Sindaco Pescatore’, la storia di un eroe normale dei nostri tempi: Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso il 5 settembre 2010. Riporta foggiatoday.it
Ettore Bassi commuove il “Mercadante” di Cerignola con la storia di Angelo Vassallo - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... Segnala lanotiziaweb.it