La mafia non è musica Luisa Impastato racconta Peppino | la memoria la scelta

Romatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre, alle ore 19.30, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre si fa palcoscenico de “La mafia non è musica”, progetto artistico che, sulle orme della memoria, fa incontrare musica e impegno civile: una serata che lega la storia di Peppino Impastato al nostro tempo, ricordando. 🔗 Leggi su Romatoday.it

mafia 232 musica luisa‘La mafia non &#232; musica’ al Palladium: memoria, voce e resistenza - 'La mafia non è musica' arriva al Teatro Palladium il 28 novembre 2025: Luisa Impastato e la Nuova Orchestra Pedrollo raccontano la memoria di Peppino. Scrive msn.com

mafia 232 musica luisaPeppino Impastato, lo show con la nipote Luisa sull'attivista antimafia ucciso nel 1978: «Per lui la musica era emancipazione» - Da I cento passi dei Modena City Ramblers ad Amori luci di Carmen Consoli l'eredita della voce di Radio Aut passa anche dalle note: «L’anno scorso l’insegna di una via intestata a Peppino fu divelta. Secondo torino.corriere.it

mafia 232 musica luisaL’abbraccio della Brianza a Luisa Impastato - Due intense giornate brianzole per Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato e presidente della Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi. Da msn.com

