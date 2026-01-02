Il Piccolo Principe spettacolo per burattini e attrice al Teatro di Documenti

Il Teatro di Documenti presenta, domenica 11 gennaio alle ore 16, lo spettacolo “Il Piccolo Principe” di La Compagnia Interno 13. Una rappresentazione dedicata ai più giovani, che combina burattini e recitazione, offrendo un’occasione di riflessione e intrattenimento in un contesto teatrale qualificato. Un appuntamento da non perdere per le famiglie interessate a un’esperienza teatrale semplice e coinvolgente.

In scena al Teatro di Documenti, domenica 11 gennaio alle ore 16, "Il Piccolo Principe" de La Compagnia Interno 13. Uno spettacolo per burattini ed attrice liberamente ispirato al capolavoro di Saint Exupery.Una narrazione interattiva, delicata e poetica in grado di unire leggerezza e profondità.

