Taylor Momsen lascia il mondo della recitazione e si dedica completamente alla musica. L’attrice, nota anche per aver interpretato Cindy Lou in Il Grinch, ha annunciato di voler concentrarsi solo sulla sua carriera da cantante. Dopo anni passati davanti alle telecamere, ora la star di Gossip Girl punta tutto sulla musica, come ha dichiarato di recente.

L'artista, conosciuta anche per il ruolo di Cindy Lou in Il Grinch, ha confermato di voler dedicare il proprio tempo alla sua carriera da cantante. Taylor Momsen ha dichiarato di essersi lasciata definitivamente alle spalle la sua fase da attrice, che le ha portato il successo grazie a film come Il Grinch e serie tv come Gossip Girl, e di avere altri obiettivi per il futuro. In un'intervista rilasciata a margine dei Grammy Award, Taylor Momsen si è soffermata sul prossimo futuro della sua carriera, escludendo un suo ritorno sullo schermo perché interessata a sviluppare la sua carriera musicale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Taylor Momsen abbandona la recitazione, la star di Gossip Girl: "Oggi la mia vita è la musica"

Approfondimenti su Taylor Momsen

Ed Westwick, noto per il suo ruolo in Gossip Girl, affronta un periodo complesso segnato da accuse di molestie e momenti difficili durante la pandemia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Taylor Momsen

Taylor Momsen abbandona la recitazione, la star di Gossip Girl: Oggi la mia vita è la musicaL'artista, conosciuta anche per il ruolo di Cindy Lou in Il Grinch, ha confermato di voler dedicare il proprio tempo alla sua carriera da cantante. movieplayer.it

Taylor Momsen oggi: tornerà a recitare dopo Gossip Girl e Il Grinch? La risposta dell'attriceChi non si ricorda di Taylor Momsen? Correvano gli anni Duemila quando l’abbiamo vista recitare nei panni della piccola Cindy Lou Who in Il Grinch, al cinema nel 2000 accanto a Jim Carrey, e poi, qu ... tag24.it

Radio Zeta. . Vip che hanno stravolto la loro vita @skuolanet Redfoo: Ansa/Epa/Nina Prommer Taylor Momsen: Ansa/Epa/Nina Prommer Emma Watson: Ansa/Epa/Cj Gunther Kim Kardashian: Ansa/Epa/Andy Rain Kevin Jonas: Ansa/Epa/Antonio P facebook