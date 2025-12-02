Con l’occasione del GQ Men of the Year, a Milano, ci siamo ritrovati faccia a faccia con Ed Westwick. Uno di quei momenti in cui ti rendi conto che, sì, puoi averlo visto mille volte nei panni impeccabili di Chuck Bass, ma dal vivo è tutta un’altra storia: più rilassato, più ironico, più sorprendente. Siamo partiti da Sandokan, la nuova mini serie Rai in cui divide la scena con Can Yaman, ma la conversazione ha preso subito strade laterali—quelle più interessanti. Westwick ha parlato del set come di un’avventura, ma anche del piacere di tornare in Italia, dove si sente molto amato. E poi, come succede quando il ghiaccio si scioglie, sono saltate fuori le sue piccole ossessioni: il look curato fino all’ultimo bottone, l' accumulo seriale, le sue passioni che durano una settimana (ora ha una fissa per i cappotti lunghi), gli horror e la ricerca quasi zen della casa perfetta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La nuova vita di Ed Westwick, da Gossip Girl a Sandokan