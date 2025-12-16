Ed Westwick Sandokan la moglie Amy Gossip Girl le accuse di molestie | Il periodo più buio della mia vita Durante il Covid mi sentivo depresso

Ed Westwick, noto per il suo ruolo in Gossip Girl, affronta un periodo complesso segnato da accuse di molestie e momenti difficili durante la pandemia. Intanto, l’attesa finale di

© Leggo.it - Ed Westwick, Sandokan, la moglie Amy, Gossip Girl, le accuse di molestie: «Il periodo più buio della mia vita. Durante il Covid mi sentivo depresso»

L'atteso finale di "Sandokan", la serie Rai che ha conquistato tutti, sta per andare in onda con le ultime due puntate. Tra i protagonisti della fiction, oltre a Can Yaman e. Leggo.it

Ed Westwick, Sandokan, la moglie Amy, Gossip Girl, le accuse di molestie: «Il periodo più buio della mia vita. Durante il Covid mi sentivo depresso» - L'atteso finale di "Sandokan", la serie Rai che ha conquistato tutti, sta per andare in onda con le ultime due puntate.

