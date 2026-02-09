Tattiche strategie e addestramento | così agiscono i nuovi black-block

Gruppi di manifestanti hanno messo in atto nuove tattiche durante gli scontri di ieri. Usano travestimenti, scudi artigianali, petardi e bottiglie incendiarie. Sono armati di fuochi d’artificio, bastoni e striscioni con telai facilmente smontabili. Le forze dell’ordine hanno fatto fatica a contenere le proteste, che sono diventate sempre più violente e confuse. La polizia ha cercato di respingere gli assalti, ma i black-block continuano a cambiare strategie, rendendo difficile il controllo della situazione.

Travisamenti, scudi, petardi, bottiglie incendiarie, fuochi d'artificio, bastoni e striscioni con telai scomponibili. È lo stesso arsenale visto sabato a Milano e dieci giorni fa a Torino. Non improvvisazione, ma preparazione. Dietro gli scontri tra gruppi incappucciati e forze dell'ordine c'è una tattica collaudata, una forma di guerriglia urbana che si ripete, si affina e si tramanda. I black-bloc, infatti, più che un'organizzazione sono un metodo. Una tecnica di azione violenta adottata da militanti dell'area anarchica e autonomista che si inseriscono nei cortei per colpire obiettivi simbolici e pragmatici, ossia, fisici: forze dell'ordine, infrastrutture, istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tattiche, strategie e addestramento: così agiscono i nuovi black-block Approfondimenti su Black Block Strategie condivise per il turismo. Dai servizi digitali ai nuovi totem Addestramento da 112 a 50 giorni, corsie preferenziali per i veterani, campagne di reclutamento rivolte all’estrema destra: così l’ICE di Trump assume i suoi agenti L’ICE degli Stati Uniti prevede un addestramento ridotto da 112 a 50 giorni e l’introduzione di corsie preferenziali per i veterani. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Black Block Argomenti discussi: Violenza, così agiscono i nuovi black-block: tattiche, strategie e addestramento. Le strategie e le tattiche della campagna Mamdani: meglio prendere appuntiSul Guardian Weekly, Ed Pilkington ha esaminato strategia e tattiche della sorprendente campagna elettorale di Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York (lo ha votato il 78% dei 18-29enni, per dire ... ilfattoquotidiano.it OKKIO AI TRIFFATORI...PER FARE LA DOMANDA DI PENSIONE PRIVILEGIATA NON SI PAGA UN EURO..È GRATIS...NON SERVONO ESPERTI... BASTA UN QUALSIASI PATRONATO.. NON CI SONO TATTICHE O STRATEGIE.. LA CONFERMA DELLA TA facebook Possiamo stare qui a parlare di strategie, tattiche collettive, filosofie di gioco... poi arriva l'individuo che con l'intelligenza tattica demolisce e controlla tutto, quel singolo è Adrien Rabiot. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.