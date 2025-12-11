Strategie condivise per il turismo Dai servizi digitali ai nuovi totem
Potenziamento dei servizi digitali, formazione, eventi e collaborazioni con le scuole. Parole d’ordine che rappresentano gli ingredienti principali della ricetta studiata per promuovere l’immagine della valle, rendendola sempre più attrattiva, e caratterizzano il progetto "Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana per qualificare l’offerta turistica – Valdarno Aretino". Finanziato da Toscana Promozione Turistica con poco più di 190 mila euro e dagli otto Comuni riuniti nella Comunità d’Ambito Valdarno Aretino, che compartecipano per quasi 24 mila, si tratta di percorso strategico previsto per 18 mesi con l’obiettivo di potenziare la competitività della vallata grazie ad una promozione integrata e al coordinamento delle politiche per il turismo dei municipi coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
