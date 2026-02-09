Marco Tardelli mette in guardia i tifosi bianconeri. L’ex calciatore si scaglia contro la società, accusando la Juventus di aver perso l’amore dei suoi tifosi. Secondo Tardelli, ora sono entrati i francesi e ci sono ancora loro, nonostante i disastri fatti. Le sue parole sono dure: manca qualcuno che davvero ama la Juventus.

Marco Tardelli ha criticato in maniera molto pesante la Juventus e la dirigenza. Vediamo di seguito le parole dell’ex centrocampista bianconero. Marco Tardelli ha parlato ai microfoni di Sportmediaset della Juventus e della situazione attuale del club bianconero. ULITMISSIME JUVENTUS LIVE Il campione del mondo 1982 non ha risparmiato aspre critiche ai danni della società bianconera attuale, rimpiangendo poi Andrea Agnelli. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista. LE PAROLE DI TARDELLI – «Credo che manchi qualcuno che ama la Juventus. L’Avvocato non usava la Juventus come business, la usava perché gli piaceva, gli piaceva essere lì, la maglia, stare coi giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tardelli durissimo: «Manca qualcuno che ama la Juventus. Ora sono entrati i francesi e continuano ad esserci loro nonostante abbiano fatto disastri!»

Approfondimenti su Tardelli Juventus

L'articolo analizza le recenti scelte di John Elkann, evidenziando come la gestione della Juventus sia stata giudicata mediocre e come le sue decisioni abbiano influito su altri settori, tra cui Ferrari.

Ultime notizie su Tardelli Juventus

