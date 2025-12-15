Moggi | La Juventus mediocre di Elkann ereditare non basta Ora sono tutti francesi uno si occupava di tennis

L'articolo analizza le recenti scelte di John Elkann, evidenziando come la gestione della Juventus sia stata giudicata mediocre e come le sue decisioni abbiano influito su altri settori, tra cui Ferrari. Viene approfondito il contesto delle vendite di testate giornalistiche e le conseguenze di alcune scelte strategiche, evidenziando un quadro di criticità e cambiamenti in atto.

© Ilnapolista.it - Moggi: «La Juventus mediocre di Elkann, ereditare non basta. Ora sono tutti francesi, uno si occupava di tennis» John Elkann sta vendendo Repubblica e la Stampa, per ora non la Juventus. Contestualmente sta rovinando la Ferrari, senza che lo Stato intervenga. Il fatto è che " ereditare non basta ", dice Luciano Moggi intervistato dal Foglio a firma Salvatore Merlo ( intervista ripresa da Dagospia ), ed è solo la prima delle stilettate che Moggi consegna all'erede Agnelli. "Elkann non ha mai mostrato un vero coinvolgimento nella Juventus. L'ha finanziata, questo sì. Ha fatto aumenti di capitale, ha messo i soldi quando servivano. Ma una società di calcio non vive di capitali soltanto. Vive di competenza, di visione, di presenza.