Tardelli critica la Juventus, dicendo che le manca una proprietà che la ami. L’ex centrocampista ha fatto questa riflessione alla presentazione del film documentario

Alla presentazione del film documentario “Juventus, Primo Amore”, che celebra i successi bianconeri del decennio 1975-185, l’ex centrocampista bianconero Marco Tardelli è entrato a gamba tesa sulla gestione di John Elkann. “Cosa manca oggi rispetto ad allora? Manca uno che ami la Juventus: l’Avvocato non usava la Juve come business, ma perché gli piaceva stare lì con i giocatori. Ora invece i proprietari non seguono molto. Non ho mai avuto un grandissimo rapporto con lui, ma forse rimpiango Andrea Agnelli: lui era sul campo, ai suoi tempi c’era qualcuno con cui poter parlare. Adesso sono entrati i francesi e, nonostante abbiano fatto un disastro, restano lì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tardelli: "Cosa manca alla Juve? Una proprietà che la ami. Questa non la segue molto..."

