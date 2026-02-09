Marco Tardelli non le manda a dire. Durante un evento pubblico, l’ex calciatore ha criticato apertamente la Juventus, dicendo che manca passione. Tardelli ha anche sottolineato come i francesi, nonostante gli errori, continuino a restare nella squadra. Parole dure, che fanno discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Durante un evento pubblico, Marco Tardelli ha fornito una lettura chiara sul periodo attuale della Juventus, offrendo una panoramica sulle dinamiche tra squadra, proprietà e spirito storico del club. L'analisi evidenzia impatti concreti sulle relazioni tra ambiente sportivo e scelte gestionali, riferendosi a elementi che hanno contraddistinto l'epoca recente senza ricadere in giudizi personali. Secondo l'opinione dell'ex centrocampista, la passione per la maglia sembra meno presente quando le dinamiche si intersecano con le logiche di business che guidano la gestione. Si sottolinea una distanza tra la tradizione sportiva e le decisioni societarie, con una percezione di minore continuità tra chi lavora quotidianamente con i giocatori e il contesto di proprietà.

© Mondosport24.com - Tardelli critica la Juventus: «Manca passione, i francesi restano nonostante gli errori»

Tardelli non ha peli sulla lingua e attacca la squadra: “Manca qualcuno che ama la Juventus”.

Marco Tardelli mette in guardia i tifosi bianconeri.

